Vertice Nato, Macron: "Nessun nuovo aumento di spesa"

Emmanuel Macron smentisce l'esistenza di un "caso Trump" al vertice Nato di Bruxelles, spiegando come il presidente Usa non abbia mai minacciato di uscire dall'Alleanza atlantica. Quanto ai presunti nuovi stanziamenti per la difesa ha spiegato che "la cifra di 33 miliardi evocata da Trump corrisponde all'aumento di spesa che è già parte della strategia" per centrare il target del 2% del Pil. "Tutti si sono impegnati sulla traiettoria" già concordata.