Venezuela, settimana lavorativa di 2 giorni per tutti i dipendenti pubblici

Il governo venezuelano ha imposto una settimana lavorativa di due giorni nel settore pubblico come misura temporanea per far fronte alla grave crisi energetica che attraversa il Paese: lo riporta la Bbc online. Il vice presidente Aristobulo Isturiz ha annunciato alla tv nazionale che i dipendenti pubblici, circa 2,8 milioni, lavoreranno solo il lunedì e il martedì finché la crisi energetica legata alla siccità non sarà superata.

"Nel settore pubblico non si lavorerà i mercoledì, i giovedì e i venerdì eccetto per i compiti necessari e fondamentali", ha detto Isturiz. Lo scorso 6 aprile il presidente Nicolas Maduro aveva gia' annunciato che negli uffici e nelle aziende pubbliche del paese non si sarebbe lavorato il venerd' nei mesi di aprile e maggio, per ridurre il consumo di elettricità.



Tra le altre misure già prese, lo scorso febbraio il governo ha ordinato ai centri commerciali di ridurre gli orari di apertura e di generare la propria energia, mentre dal primo maggio entrerà in vigore la nuova ora legale: le lancette verranno spostate avanti di mezz'ora per risparmiare elettricità nel tardo pomeriggio. La settimana scorsa, poi, il governo ha annunciato l'introduzione di black out programmati di quattro ore al giorno, il primo dei quali - ieri a Maracaibo - ha suscitato malcontento e proteste da parte dei cittadini.