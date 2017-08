Venezuela, Pence: non guarderemo Paese affondare in dittatura

"Non saremo testimoni di come il Venezuela affonda in una dittatura". Così il vicepresidente americano, Mike Pence, durante una visita in Colombia. "Abbiamo visto la tragedia della tirannia. Il popolo soffre, deve sopportare la brutalità del regime di Maduro", ha quindi aggiunto Pence, ricordando che il Venezuela "dovrebbe essere uno dei Paesi più ricchi e oggi invece è tra i più poveri e corrotti".