Venezuela, opposizione: "Anche oggi giornata di protesta"

Dopo la "madre di tutte le marce" di mercoledì, l'opposizione venezuelana ha in programma riprendere le manifestazioni nella giornata di oggi. Ad annunciarlo è stato uno dei leader oppositori, Henrique Capriles, confermando i punti di partenza dei cortei a Caracas. "Siamo scesi in piazza in milioni, ora dobbiamo essere ancora di più", ha sottolineato Capriles, ricordando che "ciò che provoca la violenza è la presenza della polizia nelle proteste".