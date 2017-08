Venezuela, Maduro chiede che voto dell'opposizione sia "pacifico"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha invitato i cittadini a partecipare "in modo pacifico" al voto organizzato dall'opposizione contro il governo e la sua proposta di modificare la Costituzione. Presentato come atto di "disobbedienza civile" e non autorizzato dalle autorità, il voto punta a esprimere il rifiuto della popolazione per la futura Assemblea costituente. "Quello che chiedo è la pace", ha detto Maduro.