Venezuela: Consiglio elettorale chiede missione Onu a elezioni

Tibisay Lucena, presidente del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) del Venezuela, ha chiesto all'Onu di formare una delegazione di osservatori da inviare in occasione delle presidenziali del 22 aprile. La funzionaria ha spiegato che la richiesta fa parte delle garanzie per la tornata elettorale e che è contemplata tra i sei punti concordati da governo di Nicolas Maduro e l'opposizione durante i negoziati tenutisi in Repubblica Dominicana.