Venezuela, black-out di un'ora a Caracas e in altre zone

Un black-out ha oscurato per un'ora Caracas e alcune zone degli Stati di Miranda e Vargas, costringendo l'interruzione del lavoro in uffici e negozi e lo stop della metropolitana nella capitale venezuelana. Diversamente da altri eventi simili, in cui il guasto ha richiesto lunghe riparazioni, questa volta la normalità è tornata dopo un breve periodo. L'opposizione critica il governo per lo stato di abbandono in cui versano le infrastrutture elettriche.