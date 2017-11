Venezuela, ambasciatrice Usa all'Onu: è minaccia a pace nel mondo

"La situazione in Venezuela è più di una tragedia umana: la crisi nel Paese è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale". Lo denuncia l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, definendo il Venezuela un "narco-Stato che minaccia la regione, l'emisfero e il mondo". "Il nostro messaggio alla popolazione - ha aggiunto Haley - è quello di non perdere speranza: non smetteremo di combattere per far sì che le vostre voci vengano ascoltate".