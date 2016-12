Valanga in Svizzera, due morti

Due sciatori che praticavano freerider sono morti in Svizzera dopo essere stati travolti da una valanga. Salvi i due compagni che erano con loro. L'incidente in una zona di fuori pista, nelle vicinanze del comprensorio di La Tzoumaz, nel Canton Vallese. L'identità delle due vittime non è ancora stata accertata ufficialmente, ma secondo quanto riferito dalla polizia cantonale del Vallese non sono italiani.