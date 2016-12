20 marzo 2015 Va in Norvegia per vedere l'eclissi, 37enne aggredito da orso polare: salvo per miracolo L'uomo, originario di Praga, è stato aggredito mentre era accampato in tenda. L'animale è stato ucciso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:52 - Per vedere l'eclissi di sole si è recato da Praga fino in Norvegia, sulle isole Svalbard, ma qui, mentre era accampato in tenda, il 37enne Jakub Moravec è stato attaccato da un orso polare. L'uomo, trasportato in elicottero all'ospedale di Logyearbyen, ha riportato ferite al volto e al braccio, ma non è in pericolo di vita. L'animale è stato ucciso con un colpo di revolver.

L'attacco è avvenuto nei pressi di Fredheim, dove centinaia di turisti accorrono da tutto il mondo per guardare l'eclissi in un luogo lontano dall'inquinamento luminoso e dal caos cittadino.