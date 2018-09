Usa, uragano Florence: il bilancio delle vittime sale a sette

Florence declassato a categoria 1, ma fa ancora paura Afp 1 di 26 Afp 2 di 26 Afp 3 di 26 Afp 4 di 26 Afp 5 di 26 Afp 6 di 26 Afp 7 di 26 Afp 8 di 26 Afp 9 di 26 Afp 10 di 26 Afp 11 di 26 Afp 12 di 26 Afp 13 di 26 Afp 14 di 26 Afp 15 di 26 Afp 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella contea di Pender una donna è morta per un attacco di cuore. Un'altra persona ha perso la vita nella contea di Lenoir mentre tentava di collegare un generatore. Sono oltre 20mila le persone evacuate nei centri di accoglienza allestiti per l'arrivo dell'uragano, declassato in tempesta tropicale, che si è abbattuto venerdì sulla Carolina del nord.



Più di 760mila persone nella Carolina del Nord sono rimaste senza energia e 21mila persone sono state alloggiate in 157 rifugi di fortuna. Tra l'inizio e la metà della settimana prossima il presidente americano, Donald Trump, visiterà le zone colpite dall'uragano.