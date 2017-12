Usa, Trump replica a May: "Preoccupati del terrorismo in Gran Bretagna"

Il presidente americano, Donald Trump, replica su Twitter a Theresa May, dopo che la premier britannica lo aveva criticato per aver postato tre video anti-Islam di un gruppo estremista inglese: "Non concentrarti su di me, ma sul terrorismo radicale islamico in Gran Bretagna. Noi siamo a posto". Il primo tweet del tycoon era rivolto a un account sbagliato, appartenente a un'altra Theresa May. L'errore è stato corretto dopo una trentina di minuti.

La Gran Bretagna combatte il terrorismo "da qualunque parte venga", ha sottolineato ad Amman la premier Theresa May, rispondendo indirettamente al presidente americano Donald Trump e ricordando anche gli attacchi terroristici di matrice d'estrema destra "contro i musulmani".Nel suo discorso, May ha sottolineato che il Regno Unito "lavora assieme agli Usa" sulla scena internazionale e intende continuare a farlo da alleato stretto. Ma ha aggiunto di non aver "paura di parlare" se ritiene che Washington faccia "qualcosa di sbagliato": e "ritwittare Britain First è sbagliato".



"Il popolo britannico a grande maggioranza rigetta la retorica dell'estrema destra che è agli antipodi dei valori che questo Paese rappresenta, e cioè decenza, tolleranza e rispetto. Il presidente statunitense ha commesso un errore", aveva dichiarato mercoledì il portavoce della stessa May.



Ambasciatore Gb esprime preoccupazione - L'ambasciatore britannico negli Usa, sir Kim Darroch, ha compiuto un passo formale per esprimere a Washington "la preoccupazione" del suo governo a causa della condivisione su Twitter da parte del presidente Donald Trump di video anti-islamici diffusi da una leader del gruppo di estrema destra Britain First. Lo sostiene il Guardian online, evocando un gesto quanto mai insolito fra i due Paesi alleati.