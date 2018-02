Usa, Trump ordina bando meccanismi di potenziamento armi

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la volontà di mettere al bando i meccanismi che potenziano le armi, noti come "bump stock", come quello usato dal killer di Las Vegas che permettono a un fucile di sparare in raffiche quasi automatiche. "Ho firmato una direttiva che chiede al Ministero della Giustizia di proporre regolamenti per vietare tutti i meccanismi che trasformano le armi in fucili automatici", ha detto Trump.