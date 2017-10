Usa, Trump: "Il Messico in qualche modo pagherà il muro"

Donald Trump torna alla carica con il muro al confine con il Messico. "Mi auguro che non sarà necessario uno shutdown" del governo per "costruirlo", afferma, riferendosi all'ipotesi già ventilata di innescare una paralisi del governo americano nel caso in cui il Congresso non stanziasse i fondi necessari. "Il Messico pagherò il muro in qualche modo", ha quindi aggiunto, sottolineando che una delle modalità potrebbero essere eventuali rimborsi.