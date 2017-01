Usa, Trump contro piano dei repubblicani di revisione delle tasse

Donald Trump critica il piano per la revisione della tassazione sulle aziende dei repubblicani, aprendo di fatto un nuovo fronte di scontro con i membri della Camera del suo partito. Ad affermarlo è proprio il presidente eletto degli Stati Uniti in un'intervista al Wall Street Journal. "Non mi piace", ha detto il tycoon, spiegando che le misure proposte sono "troppo complicate" e non in grado di aiutare l'economia.