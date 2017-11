Usa, Trump contro Hillary: disonesta e perdente, riprova tra 3 anni

"La disonesta Hillary Clinton è la peggiore perdente di tutti i tempi". Il presidente Usa, Donald Trump, torna ad attaccare in un tweet la sfidante democratica battuta alle elezioni di novembre 2017. In una nuova intervista, la Clinton aveva messo in dubbio la legittimità dell'arrivo di Trump alla Casa Bianca, citando anche le possibili interferenze russe sul voto. E Trump ha reagito consigliandole di "riprovarci tra 3 anni e di farsi gli affari suoi".