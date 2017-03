Usa, Trump cancellerà le norme di Obama contro il gas serra

Il capo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, Scott Pruitt, ha annunciato alla Abc che martedì il presidente Donald Trump firmerà un nuovo ordine esecutivo che cancella il piano di Obama per ridurre il surriscaldamento globale. Si tratta del Clean Power Plan, una normativa che limita i gas serra nelle centrali a carbone. Normativa che era stata sospesa in attesa che una corte federale esamini il ricorso presentato da alcuni Stati repubblicani.