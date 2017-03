Usa: Tillerson a maggio al G7 a Taormina, poi in Russia

Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha in progetto di saltare il meeting semestrale tra ministri degli Esteri della Nato in programma per questa primavera, e di recarsi, invece, nel mese di maggio al G7 di Taormina e poi in Russia. Tillerson incontrerà la diplomazia Nato questa settimana a Washington, in occasione della conferenza sull'Isis.