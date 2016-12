Usa,sparatoria fuori da un concerto

Concerto hip hop finisce nel sangue in New Jersey. Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all'uscita del PNC Bank arts center, a Holmdel. La polizia è a caccia di un uomo, fuggito subito dopo aver aperto il fuoco in un parcheggio. Un testimone di 18 anni ha riferito agli agenti che "dopo una lite ha sentito gli spari, poi c'è stata una grande confusione e tutti hanno iniziato a correre per il panico".