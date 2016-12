Usa, scoperto tunnel della droga tra Messico e California

Le autorità antidroga statunitensi hanno scoperto un maxi tunnel usato per trasportare grandi quantità di stupefacenti dal Messico agli Usa. Il tunnel partiva dal vano ascensore di una casa a Tijuana, scendeva a 46 metri di profondità, si snodava per 800 metri attraverso il confine e sbucava in un lotto di terreno in Californa, nascosto da un cassonetto della spazzatura. E' il tredicesimo tunnel del genere individuato dal 2006 ad oggi.