Usa, scontro fra treni in Carolina del Sud: 2 morti e 70 feriti

Due persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due treni in Carolina del Sud, non lontano dalla città di Cayce. Un convoglio passeggeri delle linee AmTrak si è scontrato contro un merci della compagnia Csx. Le vittime sono state trasportate negli ospedali della zona. Il treno passeggeri viaggiava tra New York e Miami con a bordo 139 viaggiatori e otto membri del personale.

L'urto - le cui cause non sono ancora chiare - ha fatto deragliare "diverse carrozze" e la locomotiva, ha detto l'azienda. Dal treno ci sono state anche due diverse perdite di carburante, per migliaia di litri.



Ma un funzionario locale ha detto che "al momento non ci sono pericoli per la salute pubblica". La Csx e la National Transportation Safety Board (l'organismo che indaga sugli incidenti nei trasporti) hanno avviato un'inchiesta per capire cosa abbia causato l'incidente.