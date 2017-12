Usa, riciclava Bitcoin per l'Isis: arrestata una 27enne pakistana

Una donna di 27 anni di origini pakistane, Zoobia Shahnaz, è stata arrestata negli Stati Uniti con l'accusa di frode bancaria e cospirazione per aver riciclato Bitcoin e trasferito denaro per aiutare l'Isis. Secondo gli investigatori, la donna ha ottenuto fraudolentemente prestiti per 85mila dollari per l'acquisto di criptovalute online. A luglio ha poi prenotato un volo verso il suo Paese con sosta a Istanbul, con l'intenzione di recarsi in Siria.