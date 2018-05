Usa, Pompeo: "L'Iran rischia le sanzioni più dure della storia"

"L'Iran rischia di subire dagli Usa le sanzioni più dure della storia": lo ha detto Mike Pompeo nel suo primo intervento da segretario di Stato americano. "Siamo intenzionati a impedire che Teheran riesca a sviluppare armi atomiche", ha aggiunto Pompeo, ricordando che l'unica via per giungere a un nuovo accordo sul nucleare è che "l'Iran chiuda tutti i siti in cui arricchisce l'uranio e smetta di finanziare i gruppi militari in Medio Oriente".

Immediata e altrettanto dura la risposta di Teheran. "Chi sei tu per decidere per l'Iran e il mondo? Il tempo per queste azioni è finito, e il popolo iraniano non ha prestato attenzione a queste dichiarazioni centinaia di volte", ribatte il presidente iraniano Hassan Rohani, replicando al capo della Cia Mike Pompeo.



L'amministrazione Trump "ha riportato gli americani indietro di 15 anni, all'era Bush. Ma oggi il mondo non accetta più che gli Usa decidano per gli altri".



Mogherini: "Non ci sono alternative ad accordo" - "Non esistono soluzioni alternative" all'accordo con l'Iran. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Federica Mogherini, rispondendo a distanza a Pompeo. Il discorso "del segretario di Stato Usa - ha aggiunto la Mogherini - non ha dimostrato come uscire dall'accordo abbia reso o renderà la regione più sicura".