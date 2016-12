16 settembre 2016 09:08 Usa, panico a Miami Beach: sparatoria e uomini armati sul tetto di un residence, 4 arresti Si indaga a tutto campo per capire se i due episodi siano collegati. Nel primo sarebbe coinvolto il rapper The Game, in città per una serata: colpi di arma da fuoco contro le sue auto

Ore di panico a Miami Beach, in Florida, e intenso lavoro per la polizia locale. Due gli episodi al centro delle indagini. Alle 7 di mattina da una Ford Mustang sono stati sparati colpi di pistola contro le auto dello staff del rapper The Game, in città per una serata. Le vetture erano parcheggiate davanti al suo hotel; nessun ferito. Successivamente due uomini armati sono stati avvistati sui tetti di un edificio poco distante dalla sparatoria. A mostrarli per primo in azione la foto scattata da un italiano residente negli Stati Uniti e inviata alla redazione di Tgcom24. L'allarme è scattato subito e tutta la zona è stata isolata dalle forze dell'ordine e poi messa in sicurezza. Al momento, 4 gli arresti. Le indagini puntano a chiarire se i fatti sono collegati.

Update: 4 subjects detained as we continue to investigate. — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 16 settembre 2016

Faida nel mondo del rap?Al momento le indagini sulla sparatoria sembrano ben indirizzate. Le auto colpite apparterrebbero al rapper 36enne The Game, vero nome Jayceon Terrell Taylor, in città per una serata al nightclub Story. Il movente potrebbe trovarsi in alcuni video che circolano in Rete e che mostrano l'artista lanciare invettive dal palco contro il collega di Philadelphia Meek Mill, all'anagrafe Robert Williams, per via di una lunga faida che trova terreno fertile sui social network.

MBPD investigating shooting at 4441 Collins Ave. Vehicle struck multiple times but unoccupied. No injuries. 1 of 2 pic.twitter.com/ZYX7vmCuVf — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 16 settembre 2016

Il manager di The Game, Wack 100, ha riferito a Tmz che davanti al loro hotel erano parcheggiati a poca distanza da dove sono partiti i colpi un Suv Chevrolet nero, un Suv Mercedes e una Range Rover bianca appartenenti al rapper e al suo staff. Il portavoce della polizia di Miami Beach, Ernesto Rodriguez, ha riferito che si sta chiarendo se i veicoli presi di mira fossero a noleggio o di proprietà dell'artista.