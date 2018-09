Usa, nuovo attacco di Obama a Trump: riportare buonsenso in politica

Barack Obama, impegnato nella campagna elettorale per le midterm in California, torna all'attacco di Donald Trump: "Fra due mesi abbiamo la possibilità di riportare un po' di buonsenso nella nostra politica. Per questo bisogna votare, perché le cose possono andare ancora peggio", ha affermato l'ex presidente Usa, sottolineando come "il vero problema non è una persona, ma l'apatia e l'indifferenza".