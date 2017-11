Usa, New York si prepara alla maratona rafforzando la sicurezza

New York si prepara ad affrontare la storica maratona sotto ingenti misure di sicurezza, dopo l'attentato che ha colpito Manhattan appena cinque giorni fa, causando la morte di otto persone. Più di 50mila partecipanti e oltre 2,5 milioni di spettatori sono attesi nelle strade della metropoli. Mobilitati agenti in divisa e in borghese, cecchini sui tetti e camion carichi di sabbia per evitare attacchi con veicoli lanciati ad alta velocità.