Usa, Melania Trump si è ufficialmente trasferita alla Casa Bianca

Anche la First Lady e il First Son vivono adesso alla Casa Bianca. Melania Trump e Barron hanno finalmente lasciato la Trump Tower di New York e preso residenza a Washington. È la stata la stessa moglie di Donald Trump ad annunciare il trasferimento su Twitter. "Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday" Cioè "Sono impaziente di avere ricordi della nostra nuova casa #Giornodistrasloco". Questo il messaggio che Melania ha pubblicato sul suo account ufficiale @Flotus con una foto dalla finestra dalla Casa Bianca dove si vede il monumento di Washington e un tavolo con fiori e due candele accese su candelabri d'argento.