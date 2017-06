"Melania Trump come Jacqueline Kennedy": il primo elogio del New York Times alla first lady

"Melania Trump come Jacqueline Kennedy": a paragonare la first lady alla moglie di JFK è stato il New York Times, uno dei giornali tradizionalmente più critici nei confronti del presidente americano. L'elogio, il primo dall'elezione del marito Donald, è arrivato dopo il tour presidenziale all'estero, inclusa la visita in Italia per incontrare Papa Francesco e partecipare al G7 di Taormina . Il quotidiano ha esaltato in particolare l'eleganza e il savoir-faire di Melania.

Durante la trasferta all'estero, durata in tutto nove giorni, "Melania Trump ha fatto molto parlare di sé, mettendo quasi in ombra suo marito soprattutto quando l'ha presentata a Papa Francesco", scrive il New York Times. A tessere le lodi della first lady è stato anche lo stesso Trump, che a Sigonella ha affermato: "Gli Stati Uniti non avrebbero potuto avere un rappresentante migliore di lei".



Il paragone con Jacqueline Kennedy - Nel 1961 l'allora presidente John Fitzgerald Kennedy visitò Parigi e la first lady, ricorda il quotidiano, giocò un ruolo talmente fondamentale in termini di immagine che Kennedy, scherzando, si definì "l'uomo che ha accompagnato Jacqueline a Parigi".



L'eleganza nel vestire - E proprio come la signora Kennedy, riferisce ancora il New York Times, Melania si è fatta notare in terra straniera anche per l'abbigliamento. "La first lady non è stata la vera e propria protagonista di questo primo viaggio, un ruolo che poteva ricoprire solo Donald Trump. Ma è stata una delle figure più intriganti, sempre molto trendy, con un guardaroba glamour che ha spaziato da Michael Kors a Dolce & Gabbana".