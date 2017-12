Usa, McCain malato torna a casa: non voterà riforma fisco

I repubblicani perdono un voto per l'approvazione in Senato della riforma fiscale. John McCain ha lasciato l'ospedale dove è in cura per un cancro al cervello per trascorrere le festività con la famiglia e non parteciperà alla votazione. La sua assenza non sembra compromettere il passaggio del provvedimento dopo che due senatori, Marco Rubio e Bob Corker, hanno annunciato il loro sostegno. Ma ci sono altri tre senatori perplessi.