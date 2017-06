Usa, mamma chiude i suoi due figli in auto sotto il sole per punirli: morti

Ha chiuso i suoi due bambini, di due anni e 16 mesi, nell'auto parcheggiata al sole, per punizione: i due non volevano uscire dal veicolo. Poi la donna, Cynthia Marie Randolph, è entrata in casa dove ha fumato marijuana e dormito. Ritornata all'auto, ha trovato i due bambini morti. E' accaduto a Weatherford, in Texas. Agli investigatori ha detto che pensava che la bimba sarebbe riuscita a uscire con il fratellino. La donna è stata arrestata.