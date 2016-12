Usa, lascia figlia in un'auto rovente: cerca rianimarla in frigo, ma è troppo tardi

Lascia la figlioletta in un'auto rovente per ore e poi tenta di rianimarla mettendola in frigo. Una storia assurda che ha causato la morte di una bimba di sei mesi in Texas. Ora il padre è accusato di omicidio.

L'uomo aveva lasciato la bimba in macchina mentre accompagnava i figli più grandi all'asilo. Poi è tornato a casa e si è messo a dormire, dimenticandosi di prendere con se' la piccola. Solo dopo ore, quando è ritornato in macchina, si è accorto che la figlia era in condizioni disperate. Così ha pensato di portarla in cucina e di metterla in frigo per rianimarla.



Secondo quanto dichiarato dai paramedici, la piccola è rimasta nel frigorifero per un tempo indeterminato. L'uomo, un insegnante disoccupato di 33 anni, ha raccontato che quando si è accorto della piccola il suo corpo era rigido ed era bollette come un mattone.