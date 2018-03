Usa, la pornostar che inchioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la causa contro il tycoon

Non c'è giorno che non si parli di lei e il ciclone che ha investito la Casa Bianca continua a fare danni, soprattutto nella vita di coppia del presidente Usa. Stormy Daniels, la pornostar che ha confessato di aver avuto una relazione sessuale con Donald Trump e di essere stata pagata per non rivelare la scappatella, dopo aver annunciato azioni legali contro il tycoon, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese legali. E in 48 ore ha raccolto 150mila dollari. Ma non finisce qua: annunciata una conferenza stampa bomba.