Usa, l'agenzia governativa: "Non è sicuro arrostire marshmallow sulla lava"

30 maggio 2018 11:25 Usa, lʼagenzia governativa: "Non è sicuro arrostire marshmallow sulla lava" La risposta a un utente, Jay Furr, che si domandava se non fosse sufficiente avere uno spiedo della giusta lunghezza

"E’ sicuro arrostire marshmallow sopra un vulcano in eruzione?" "Ehm..no". Uno scambio di battute che sembra tratto da fumetto, ma che è andato in scena nella realtà. Anzi, sui social. Un utente di Twitter ha chiesto alla US Geological Survey, un'agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, se potesse riscaldare le caramelle gommose sopra alla lava del Kilauea. Naturalmente la risposta è stata negativa: "Non provarci!"

La richiestaCome riporta la Bbc, Jay Furr vive a Richmont, nel Vermont. Non esattamente nei pressi delle isole Hawaii, dove l'attività del vulcano Kilauea prosegue senza sosta. Finora sono 2mila le persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione per non rischiare di rimanere sepolti sotto un fiume di magma incandescente. Anche se per fortuna fino ad ora si conta un solo ferito grave, un uomo colpito da un lapillo. Furr, però, voleva trovare un modo per trarre qualche vantaggio dalla situazione: "E' sicuro arrostire marshmallow sopra a un vulcano in eruzione?", ha chiesto su Twitter all'agenzia scientifica governativa US Geological Survey's Volcanoes. "Mettiamo di avere uno spiedo lungo a sufficienza, si potrebbe? O il marshmallow risulterebbe tossico?".

La risposta"Ehm..dobbiamo rispondere che no, non è sicuro (e per favore non provarci!)", è stata la replica dell'agenzia. "Se la lava sta emettendo nell'aria molto biossido di zolfo o acido solfidrico, non avrebbero un buon sapore. A se poi aggiungi acido solforico (contenuto nel fumo, ad esempio) allo zucchero, ottieni una reazione piuttosto spettacolare". La scorsa settimana, la popolazione hawaiana è stata messa in guardia proprio contro la tossicità dei fumi che si producono quando la lava entra in contatto con l'oceano.