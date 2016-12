Usa, impennata di donazioni per la Clinton: 53 mln in 19 giorni

Mentre la corsa per la Casa Bianca si avvia alla conclusione, c'è stato un vero boom di donazioni per la candidata democratica, Hillary Clinton. Nei primi 19 giorni di ottobre ha infatti raccolto 53 milioni di dollari, una media di 2.8 milioni di dollari al giorno. La campagna di Hillary spende in media 16 milioni di dollari a settimana in pubblicità.