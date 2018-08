Usa, gruppo musulmani denuncia governo per "lista terrorismo"

Un'organizzazione statunitense per la difesa dei diritti dei musulmani ha annunciato un'azione legale contro il governo mettendo in dubbio la costituzionalità di alcune pratiche di controllo effettuate anche su cittadini senza alcun legame noto con il terrorismo. La denuncia verrà presentata da parte di dieci viaggiatori musulmani che avrebbero subito abusi in aeroporti e altre conseguenze per essere stati inclusi in "liste di monitoraggio".