Usa, governatrice dell'Iowa firma la legge: aborto vietato dopo le 6 settimane

La governatrice dell'Iowa, la repubblicana Kim Reynolds, ha firmato la legge più severa negli Stati Uniti sull'aborto, vietandolo dopo le sei settimane, ovvero una volta che il battito cardiaco del feto è stato rilevato. Misure simili sono state approvate da altri Stati ma non sono entrate in vigore in seguito alla battaglia legale che si è aperta nei vari tribunali sulla loro costituzionalità.

La norma che vieta l'aborto dopo le sei settimane è già oggetto di critiche che probabilmente si tradurranno in uno scontro in tribunale.



E' "incostituzionale" affermano alcune associazioni. Ma i senatori repubblicani dell'Iowa sono ottimisti e vedono nella norma la possibilità di ribaltare la Roe v Wade, la legge sull'aborto federale americana. Se infatti si finirà in tribunale, c'è la possibilità che si arrivi alla Corte Suprema e quindi a un capovolgimento delle norme in vigore negli Stati Uniti. "La legge può essere un mezzo di cambiamento e un'opportunità per capovolgere la Roe v Wade. Oggi il movimento pro-vita ha vinto, ma la guerra è dietro l'angolo" dice il senatore dello Stato Rick Bertrand.