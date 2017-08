Usa, giuria condanna J&J per talco: pagherà 417 milioni

Una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson & Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per anni il talco prodotto dalla società e che ora è malata di cancro alle ovaie. La società ha annunciato ricorso. Non è la prima condanna di questo tipo per la Johnson & Johson: casi analoghi nel 2016 quando fu condannata a pagare 70 milioni e nel maggio 2017 quando un'altra giuria decise per un risarcimento di 110 milioni.