Usa, funzionario Sicurezza nazionale critica Trump e viene cacciato

L'amministrazione Trump ha cacciato Craig Deare, nominato di recente al Consiglio per la Sicurezza nazionale come responsabile per gli Affari nell'Emisfero occidentale. Una decisione seguita alle critiche di Daere al presidente Usa Donald Trump durante un evento privato. La Casa Bianca ha difeso la decisione di cacciarlo, spiegando che sarebbe strano tenere un funzionario che non sostiene gli obiettivi del proprio capo.