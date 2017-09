Usa, fallisce nuovo tentativo repubblicani di riformare l'Obamacare

Affonda il nuovo tentativo dei repubblicani di abolire e sostituire l'Obamacare. Il progetto di legge per riformare la sanità non ha i voti necessari per il passaggio in Senato. La senatrice repubblicana Susan Collins ha infatti annunciato che non sostiene il progetto, andandosi ad aggiungere ai senatori Rand Paul e John McCain. Intanto centinaia di attivisti sono stati arrestati mentre manifestavano al Congresso in difesa dell'Obamacare.