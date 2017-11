Usa, è morto il piccolo Jacob: il bimbo che ha festeggiato in anticipo il Natale

Il piccolo Jacob non ce l'ha fatta, si è spento a soli nove anni, consumato da un neuroblastoma contro il quale ha combattuto per tre anni. I medici, purtroppo, hanno avuto ragione e il bimbo non è riuscito ad arrivare a Natale. Si è spento al Barbara Bush Children's Hospital di Portland dove era ricoverato. Mamma e papà però sono riusciti lo stesso a far vivere al loro piccolo, per l'ultima volta, la magia delle festività natalizie anticipando la Natività di qualche settimana.