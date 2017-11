Usa, Jacob è grave: la famiglia anticipa festa e regali di Natale

Una storia che ha fatto commuovere il mondo, tanto che ogni minuto, sulla pagina GoFundMe , stanno arrivando donazioni per lui. Il protagonista della triste vicenda è Jacob, un bimbo di nove anni che dal febbraio 2014 combatte contro un neuroblastoma ad alto rischio di stadio. Ultimamente la situazione è peggiorata ed i medici del Barbara Bush Children's Hospital di Portland sono stati costretti ad informare i genitori che difficilmente il bimbo riuscirà ad arrivare a Natale. E' così che mamma e papà hanno deciso di anticipare il 25 dicembre a sabato prossimo, per permettere al bimbo di festeggiare, forse per l'ultima volta, la nascita di Gesù.

I genitori si sono subito messi all'opera abbellendo la stanza d'ospedale del piccolo: cartoline di auguri, luminarie, renne in miniatura e palle colorate. Ma manca qualcosa. Come la mamma ha spiegato sulla pagina aperta di GoFundMe “Jacob amerebbe ricevere alcune cartoline di Natale". Ed ecco che la magia del Natale, anche se in netto anticipo, si è fatta sentire, aprendo i cuori di migliaia e migliaia di persone che non stanno facendo mancare i loro auguri a Jacob.