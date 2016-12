Usa, due aerei si scontrano in volo

Due piccoli aerei si sono scontrati in volo in un'area vicino a San Diego, in California. Il bilancio è di quattro vittime, secondo quanto riporta la stampa Usa. L'incidente è avvenuto mentre i due velivoli, un monomotore Cessna 172 e un bireattore Sabreliner, si stavano avvicinando all'aeroporto cittadino Brown Field. "E' stato uno scontro violento, da quello che possiamo dire vedendo i pezzi degli aerei sparsi a terra", affermano le autorità.