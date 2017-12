Usa, drastico crollo degli omicidi a New York: "solo" 285 nel 2017

New York città violenta è ormai un ricordo sbiadito. Il 2017 ha infatti fatto registrare un calo record degli omicidi: appena 285, il livello più basso oltre 60 anni. Impensabile fino agli Anni 90, quando furono 2.245 le persone assassinate nella Grande Mela. Crollo drastico in generale per i crimini in tutte la categorie: non solo gli omicidi, ma anche le violenze sessuali e le aggressioni, passando per gli scippi, le rapine e i furti d'auto.