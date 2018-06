Usa, Daniels fa causa a legali: "Insabbiarono mia storia con Trump"

La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al suo ex avvocato Keith Davidson e all'avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, accusandoli di aver tentato insieme di insabbiare il suo presunto affaire con il tycoon nel 2006. I due legali, secondo la denuncia, si sarebbero accordati per farla apparire su Fox news e negare di aver fatto sesso con Trump. La donna poi non concesse l'intervista al canale televisivo.