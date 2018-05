Usa-Cina: ok a riduzione deficit commerciale americano

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato di "prendere misure efficaci per ridurre in modo sostanziale il deficit commerciale degli Usa nelle merci" con Pechino, in particolare nei prodotti agricoli ed energetici. Lo rende noto la Casa Bianca dopo le "consultazioni costruttive" svoltesi a Washington. La Cina si è impegnata inoltre in "rilevanti modifiche alle sue leggi e regolamenti" per la protezione della proprietà intellettuale.