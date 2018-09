Usa, Boston avvolta dalle fiamme: un morto e sedici feriti

A pochi chilometri a nord di Boston, nelle cittadine di Lawrence, Andover e North Andover, si stanno vivendo delle ore molto difficili. Gli incendi scatenati dai problemi al servizio del gas (addirittura 70!) hanno causato la morte di un cittadino, mentre è salito a 16 il numero dei feriti. Distrutti inoltre ben 40 edifici, tra abitazioni e aziende. Ancora non chiare agli inquirenti le cause del disastro, si ipotizza che possa esserci stata una pressurizzazione nelle condutture, ma il caso resta aperto. L’FBI, nel frattempo, ha avviato un’indagine per cercare di determinare le responsabilità dell'accaduto. La situazione resta di allerta massima, soprattutto nelle zone in cui il gas si è propagato e dove persiste ancora un forte odore. Per questo, le scuole e gli edifici pubblici sono stati chiusi e si sta provvedendo ad evacuare le zone ad alto rischio.