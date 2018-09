Bus in fiamme a Roma, perizia: colpa della scarsa manutenzione

Dietro gli incendi di alcuni autobus dell'Atac a Roma, avvenuti negli ultimi mesi, non c'è sabotaggio ma mancanza di manutenzione, secondo quanto emerge dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura di Roma. Problemi di natura economica e un parco macchine vecchio e inadeguato sono all'origine degli incidenti ai mezzi. Sono sei i veicoli andati a fuoco negli ultimi mesi: tra gli altri, uno proprio in via del Tritone, in pieno centro storico.