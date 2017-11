Usa, bimbo di 5 anni spara e ferisce amichetto di 3

In Minnesota un bimbo di 3 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato accidentalmente da un altro bimbo, di 5 anni. L'ufficio dello sceriffo ha spiegato che l'incidente si è verificato in un'abitazione a Deer Creek; il piccolo ferito è stato subito soccorso e trasportato in un ospedale locale, da dove è stato trasferito a Minneapolis.