Usa, bimba violentata e uccisa: arrestati madre e compagno

Orrore ad Albuquerque, in New Mexico, dove una bambina è stata uccisa nel giorno del suo decimo compleanno nell'appartamento di famiglia. Secondo la polizia, la piccola è stata drogata, sottoposta a violenza sessuale, strangolata e accoltellata. I suoi resti sono stati avvolti in una coperta che poi è stata data alle fiamme. In manette sono finiti la madre, Michelle Martens, il suo fidanzato, Fabian Gonzales, e la cugina, Jssica Kelley.