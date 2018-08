Usa, bimba muta dimenticata in auto dalla madre: è morta

Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata dimenticata in macchina da sua madre. L'auto era parcheggiata fuori casa, ma purtroppo la piccola non ha potuto chiedere aiuto, perché era muta , ed è rimasta per ore bloccata all'interno della vettura. E' accaduto a Suffolk County, nello Stato di New York , dove le temperature negli ultimi giorni hanno raggiunto i 38 gradi.

La madre aveva parcheggiato la macchina sul vialetto ed era rientrata in casa con gli altri due figli credendo che la bambina li avesse seguiti. "Pensava che l'auto fosse vuota", hanno detto i poliziotti. Lo riporta il New York Post. “Dopo un po’ di tempo, resasi conto che non riusciva più a rintracciare la figlia di 11 anni, è andata a controllare all'interno dell'auto e l’ha trovata lì", hanno aggiunto gli agenti. Nel tentativo estremo di salvarle la vita, ha portato in casa la piccola e ha chiamato l'ambulanza. Ma per la bambina non c'è stato nulla da fare.



”Era una madre molto attenta, non pensavo esistessero genitori migliori di loro. Li conosco da 20 anni e non hanno mai lasciato i loro figli da soli”, ha detto una vicina di casa.